Veja o resultado da Mega-Sena; aposta sozinha leva R$ 289 milhões

A Caixa Econômica Federal sorteou neste sábado (11) o maior prêmio da história da Mega-Sena no Espaço Loterias Caixa, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo (SP). As seis dezenas do concurso 2.150 são: 23 - 24 - 26 - 38 - 42 - 49 Prêmio milionário Esta é a 14ª vez consecutiva que a Mega-Sena acumula. O prêmio do concurso 2.150...