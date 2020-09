Economia Veja lista de regras para realização de exposições e rodeios em Goiás Agrodefesa definiu limite máximo de 70 pessoas em cada evento; consumo de bebida alcoólica está proibido

Proibição de bebida alcoólica, uso de pulseiras para identificar participantes e presença máxima de 70 pessoas estão entre as regras determinadas pela Agência Goiana de Defesa Agropecuária (Agrodefesa) para realização de exposições, rodeios de animais e provas esportivas equestres durante a pandemia. A portaria foi publicada no Diário Oficial do Estado. Para realiz...