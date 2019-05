Economia Veja lista de postos que vão vender gasolina com 42% de desconto em Goiânia nesta quinta-feira (29) O abastecimento será limitado a até R$ 50 por cliente ou veículo em cada estabelecimento

O Dia do Imposto Livre, celebrado nesta quinta-feira (30), pode render descontos para os motoristas em Goiânia. A Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem de Goiânia (CDL Jovem) junto com o Sindiposto de Goiás, promove a 13ª edição do DLI em cinco postos de combustíveis da capital, com descontos de 42% na gasolina comum em cima do valor da bomba, para pagamento em dinheiro. Para quem s...