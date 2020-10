Economia Veja como participar do leilão de 3 mil veículos anunciado pelo Detran Goiás O evento acontece nos dias 4 e 5 de novembro deste ano e são leiloados os veículos que estão recolhidos no pátio há mais de 60 dias, seguindo a Resolução 623/2016

O tradicional leilão de automóveis recuperáveis e sucatas do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) de 2020 já tem data prevista para a realização. O evento acontece nos dias 4 e 5 de novembro deste ano e são leiloados os veículos que estão recolhidos no pátio há mais de 60 dias, seguindo a Resolução 623/2016. As pessoas que têm interesse em adquir...