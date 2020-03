Economia Veja como ficaram as novas alíquotas de contribuição à Previdência Percentuais atualizados pela reforma aprovada em 2019 começaram a valer no domingo (1º)

Entraram em vigor no último domingo (1º), as novas alíquotas de contribuição à Previdência Social, aprovadas na reforma da Previdência do ano passado. No caso do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), as cobranças no contracheque passarão a ser de 7,5% a 14%, conforme a faixa de renda do trabalhador. Para os servidores federais que ainda podem se aposent...