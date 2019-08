Economia Veja as vagas de emprego disponíveis nesta segunda-feira (12) no Sine Goiânia São 328 vagas, sendo que 145 são para pessoas com deficiência

O Sine Goiânia oferece nesta segunda-feira (12), 328 oportunidades de trabalho para quem está desempregado ou busca alternativas de atuação no mercado. Desse número, 145 são para pessoas com deficiência. Os interessados devemos pontos de atendimento do Sine Municipal, localizados no Edifício Parthenon Center, no Setor Central e nas lojas Atende Fácil, do Paço Munici...