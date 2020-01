Economia Veja as oportunidades de trabalho disponíveis no Sine Goiânia Ao todo, são 437 vagas, sendo 331 para pessoas com deficiência

Os interessados em uma vaga de emprego podem procurar o Sine Municipal, que está com 437 oportunidades de trabalho, sendo 331 para pessoas com deficiência. O candidato deve ir até a Rua 4, esquina com a Rua 6, Edifício Parthenon Center, no Setor Central, em Goiânia, das 7h30 às 18h, para efetivar cadastro. Para preencher o documento de solicitação, o intere...