Economia Veja as oportunidades de trabalho disponíveis no Sine Goiânia São oferecidas 344 vagas de emprego, sendo 164 para pessoas com deficiência

Os desempregados ou quem está em busca de alternativas de atuação no mercado podem se candidatar a uma das 344 oportunidades de trabalho oferecidas pelo Sine Goiânia nesta quinta-feira (05). Dessas vagas, 164 são para pessoas com deficiência. Os interessados precisam ir até o Sine Municipal, na Rua 4, esquina com a Rua 6, Edifício Parthenon Center, no Set...