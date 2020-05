Economia Veja as empresas com maior aumento de valor de mercado na crise Petrobras, Magazine Luiza, Vale, B2W e Ambev são as primeiras do ranking

O ano de 2020 entrará para a história como um ano de crise e muitas dificuldades. Apesar disso, algumas empresas vêm conseguindo enfrentar seus desafios e, além de fortalecidas, estão se tornando mais valiosas para o mercado. A pedido do E-Investidor, a Economatica fez um levantamento com as 30 empresas listadas na B3 que tiveram os maiores aumentos em seu valor ...