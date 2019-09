Economia Veja as dezenas sorteadas do concurso 2188 da Mega-Sena com prêmio de R$ 100 milhões Também foram sorteados a Quina (5072); o Dia de Sorte (201); a Timemania (1382); a Dupla Sena (1986); e a extração 5423 da Loteria Federal

Não foi dessa vez que nasceu mais um milionário com a Mega-Sena. O concurso 2.188 realizado neste sábado (14), em São Paulo acumulou pelo 12º sorteio seguido. As dezenas sorteadas foram: 02 - 17 - 21 - 28 - 51 - 60. A quina teve 154 apostas ganhadoras, onde cada ganhador vai levar R$ 47.474,72. A quadra teve 13.387 apostas ganhadoras e cada um ganha R$ 780,19. De acordo com ...