Economia 'Veio em boa hora', diz Bolsonaro sobre alta de 0,6% do PIB Presidente afirmou que equipe econômica já esperava 'boa notícia' e que previsão é de nova alta para o próximo trimestre

O presidente da República, Jair Bolsonaro, disse nesta terça-feira, 3, que sua equipe econômica já esperava uma "boa notícia" sobre o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e que a previsão é de nova alta para o quarto trimestre. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o PIB avançou 0,6% no terceiro trimestre em relação ao segundo. O resultado superou a mediana do intervalo das estim...