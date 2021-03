A venda on-line teve impulso com a pandemia de Covid-19, mas ainda não é capaz de superar o faturamento que muitos varejistas possuem com as lojas físicas em Goiás. Em média, o crescimento do e-commerce no Brasil foi de 21% desde que começaram as primeiras medidas de isolamento social até fevereiro deste ano, segundo estudo da consultoria Conversion.

Há lojistas goianos que relatam impulso ainda maior. O Grupo Novo Mundo, por exemplo, afirma que o canal on-line teve aumento de até 44% nas vendas em 2020. Mas, mesmo com um número superior de visitas na página, o site não consegue suprir o fluxo das lojas físicas. “Não cobre, porque há clientes que não gostam e, por isso, a junção dos canais é essencial”, analisa o diretor digital da empresa, Matheus Sepulveda, ao citar que o crediário é um dos fatores que fazem muitos preferirem ir ao local da compra.

Com o fechamento temporário de lojas determinado por decretos e com a demanda dos consumidores na pandemia, investimentos e mudanças para atender melhor o público na internet foram acelerados. O planejamento, no caso do Novo Mundo, era de crescer 25% por ano no e-commerce, meta que foi superada. Por isso, Sepulveda explica que tiveram de mudar o ritmo para aprimorar a navegação e aumentar o mix de produtos. “O marketplace tinha 40 parceiros, passou para 580, no fim do ano, e estamos com 630.”

A estratégia agora é oferecer de vestuário e produtos de saúde aos tradicionais móveis e eletrodomésticos. Diversidade que vai ganhar espaço nas lojas físicas também. Um projeto piloto será lançado na unidade matriz, no Centro da capital, para expor produtos de parceiros. Na internet, são mais de 500 mil produtos diferentes. “A ideia é que o cliente entre e consiga solucionar as necessidades dele.” Em 2019, o faturamento com e-commerce representava 23%. Em 2020, a participação chegou a superar 50% e a média é de 33%.

No Fujioka, o maior porcentual das vendas pela internet também foi verificado desde a primeira onda e chega a representar 35% de participação, o que ainda faz as vendas off-line terem maior peso no negócio. “Trabalhamos com produtos de tecnologia e o consumidor quer testar, experimentar”, diz o diretor comercial da empresa, Dvair Borges. Ao mesmo tempo, a mudança na demanda fez acelerar melhorias para a negociação virtual e alterou o mix.

“Fortalecemos a área de informática, televisores, parte de internet para o lar, para home office e homeschooling.” As lojas físicas seguiram a tendência e a parte de óticas já não existe nas unidades. O impacto da pandemia fez com que mudanças previstas para um ano fossem implementadas em um mês, segundo ele, para tentar incrementar as vendas pela internet. Inclusive em duas plataformas, uma para que empresas façam pedidos e outra apenas para pessoas físicas.

O varejo também teve de modificar a logística para atender aos pedidos e houve mudanças que refletiram nos postos de trabalho. Lojas físicas foram fechadas e as plataformas digitais demandam número menor de trabalhadores. No Fujioka, menos de 5% da mão de obra da empresa está no “on-line”. “Aumentamos o quadro em mais de 30% para o e-commerce, mas não compensa a redução.”

“Fechamos lojas que já estavam previstas para fechamento, porque a região comercial mudou de lugar, aproveitamos o momento e não reabrimos”, detalha. Com todos os pontos fechados para o atendimento presencial ao público devido a decreto, uma das saídas, segundo ele, foi colocar alguns vendedores em home office para atender os clientes pelas redes sociais e por aplicativos de mensagem. O que também tem como objetivo ajudar aqueles que têm dificuldade com a compra virtual.

Estratégia que tem sido adotada por diversos players neste mercado. A Novo Mundo, em Goiás, fez uma troca de equipe para mudar o perfil dos vendedores. Buscou trabalhadores mais jovens com foco na venda remota. Eles trabalham agora como consultores que podem ser acionados também no trabalho remoto para ajudar desde a escolha de um produto no site até o pagamento.

Ainda assim, os empresários reconhecem que falta maior adesão do público. No mundo, apenas a China conseguiu o feito de ultrapassar no e-commerce as vendas feitas em lojas físicas. No Brasil, essa participação é estimada em 10%.

pequenos

De outro lado, o crescimento das grandes varejistas na internet têm impulsionado pequenas lojas, que passaram a ser parceiras. Usam o marketplace das marcas maiores. Em troca, deixam um porcentual da venda. O empresário goiano Fernando Augusto de Morais está no mercado digital desde 2016 e aderiu a esse movimento. Atua em três sites diferentes, vende ar-condicionado e peças para veículos e óculos de sol.

Ele possui varejo físico, mas conseguiu alcançar como parceiro no Mercado Livre e no B2W – que alcança clientes das Americanas, do Submarino e do Shoptime – 60% do atual faturamento com ganhos chegam a R$ 2 milhões. “A pandemia foi que alavancou tudo e meu negócio se manteve e cresceu.” A participação da venda por e-commerce antes de 2020 era de 30%.

Ele tentou vender por meio de um site próprio, porém a grande competição não ajudou. “Não tem como competir pela propaganda e pelo patrocínio que conseguem fazer, por mais que se gaste com isso.” Com as medidas atuais para isolamento social, ele conta que tem encontrado clientes que aproveitam para se presentear.