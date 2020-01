Economia Varejo acumula alta de 3,3% em sete meses consecutivos de crescimento, diz IBGE Já no varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção, as vendas recuaram 0,5% em novembro ante outubro

A alta de 0,6% nas vendas do comércio varejista em novembro ante outubro representou o sétimo mês seguido de crescimento, período em que acumulou um avanço de 3,3%. Os dados são da Pesquisa Mensal de Comércio, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No varejo ampliado, que inclui as atividades de veículos e material de construção,...