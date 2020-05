Economia Vapt Vupts de Rio Verde e Itumbiara retomam atendimentos nesta quinta-feira (7) Unidades funcionarão com atendimentos agendados

Mediante agendamento prévio, as unidades do Vapt Vupt das cidades de Itumbiara e Rio Verde retomam o atendimento presencial a partir desta quinta-feira (7). As agências localizadas no Shopping Cerrado, em Goiânia, e Anashopping, em Anápolis, também reabrirão aos cidadãos. No total, 63 unidades no Estado passam a realizar os serviços, e os atendimentos ocorrem soment...