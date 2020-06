Economia Vapt Vupt suspende atendimento presencial Os usuários que tinham agendado algum serviço no Vapt Vupt serão contatados e terão o atendimento presencial remarcado

Todas as unidades do Vapt Vupt no Estado tiveram seus atendimentos suspensos nesta terça-feira (30), em cumprimento ao novo Decreto 9.685, assinado pelo governador Ronaldo Caiado, nesta segunda-feira (29). Os usuários que tinham agendado algum serviço no Vapt Vupt serão contatados e terão o atendimento presencial remarcado para nova data após a primeira fase da quarentena d...