Economia Vapt Vupt perde servidores De 1.258 comissionados, 980 estão com situação regular e os demais foram remanejados, trabalham em unidades padrão de órgãos do Estado ou saíram; reestruturação é implementada

Os servidores das unidades do Vapt Vupt que tiveram seus contratos prorrogados por 90 dias no último mês de abril já estão com sua situação regularizada e o programa passará por uma completa reestruturação nos próximos meses. Para isso, está sendo feito um estudo que pode definir o fechamento ou o remanejamento de algumas unidades e servidores, visando otimizar o atendiment...