Economia Vapt Vupt deixa de fazer atendimentos de serviços da Prefeitura Atendimentos relacionados ao município serão concentrados nas quatro unidades do Atende Fácil na capital, que devem ser expandidas

O Vapt Vupt (com exceção da unidade do setor Campinas) deixou de fazer atendimentos de serviços da Prefeitura de Goiânia ontem. As demandas relacionadas ao município agora devem ser solucionadas exclusivamente nas centrais Atende Fácil, que tem quatro unidades na capital e deve passar por expansão nos próximos meses por meio de parcerias com a iniciativa privada. Entr...