Economia "Vamos trabalhar em acordo de livre comércio com Brasil", diz Trump Presidente dos Estados Unidos afirmou que tem boa relação com Jair Bolsonaro e elogiou governo do presidente brasileiro

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, respondeu positivamente a uma pergunta sobre se gostaria de firmar um acordo comercial com o Brasil. "Vamos trabalhar em um acordo de livre comércio com o Brasil. O Brasil é um grande parceiro comercial. Eles nos cobram muitas tarifas, mas, fora isso, amamos a relação" com o País, afirmou o americano enquanto atendia a r...