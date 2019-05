Economia Valor do metro quadrado tende a subir em Goiânia Pesquisa indica valorização decorrente da redução de áreas bem localizadas, plantas mais completas e reaquecimento do mercado

O momento pode ser bom para quem pretende comprar um imóvel, pois Goiânia ainda possui um dos metros quadrados mais baratos do País: cerca de R$ 5,2 mil, em média. Mas isso pode mudar em breve. Com a redução dos terrenos disponíveis para construção na cidade, o reaquecimento do mercado imobiliário e a maior agregação de valor aos imóveis, a expectativa é de uma valori...