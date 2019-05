Economia Valor do metro quadrado tende a subir Pesquisa indica valorização decorrente da redução de áreas bem localizadas, plantas mais completas e reaquecimento do mercado

Plano DiretorAdriano Carrijo, proprietário da Partini Negócios Imobiliários, lembra que o preço do metro quadrado na capital não teve um ganho muito expressivo no boom do mercado imobiliário, apenas uma liquidez maior nos empreendimentos. “Mas também não tivemos queda, como ocorreu no resto do País, durante a crise”, observa. Atualmente, com as restrições impostas pelo P...