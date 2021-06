Economia Valor da arroba do boi mais que dobra e abate cai em Goiás Com a queda na demanda interna, o volume de abates em Goiás caiu de 3,013 milhões de cabeças em 2019 para 2,793 milhões de cabeças em 2020

Números da Scot Consultoria mostram que os cortes do dianteiro estavam 54% mais caros em maio deste ano do que no mesmo período do ano passado e cortes traseiros tiveram uma valorização de 42,2% no período. Isso é resultado da disparada no preço da arroba do boi gordo, que saltou de R$ 137,93 no início de junho de 2020 para R$ 294,55 nesta semana que acaba. Com a queda na ...