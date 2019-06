Economia Vale reserva US$ 1,8 bilhão para desativar barragens como a de Brumadinho Segundo a mineradora, duas barragens a montante de minério de ferro serão completamente encerradas nos próximos anos

A Vale reiterou, em comunicado, a provisão de US$ 1,855 bilhão destinada ao processo de desativação das barragens a montante, que utilizam a mesma tecnologia da barragem de Brumadinho (MG). A informação já havia sido divulgada no balanço do primeiro trimestre de 2019 da mineradora, quando foi detalhado, em reais, o impacto financeiro do desastre ocorrido em janeiro. ...