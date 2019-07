Economia Vale: provisões e despesas relacionadas com Brumadinho chegam em US$ 6,036 bi No segundo trimestre, do total provisionado, US$ 1,19 bilhão foi referente às ações e acordos ambientais

O total já provisionado pela Vale na esteira da tragédia em Brumadinho em janeiro deste ano chegou a US$ 6,036 bilhões, considerando os US$ 4,504 bilhões provisionados no primeiro trimestre deste ano. No segundo trimestre, do total provisionado, US$ 1,19 bilhão foi referente às ações e acordos ambientais, US$ 98 milhões para o descomissionamento ou descaracterização de out...