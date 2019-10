Economia Valério implica Lula em caso Celso Daniel Segundo a revista Veja, operador do mensalão reproduz, em depoimento, suposto diálogo em que petista aparece como “o cabeça da morte”

Reportagem da revista Veja desta semana afirma que em um depoimento ao Ministério Público de São Paulo, prestado no Departamento de Investigação de Homicídios de Minas Gerais, o operador do mensalão, Marcos Valério Fernandes de Souza, implica o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva na morte do ex-prefeito de Santo André Celso Daniel (PT).Segundo a revista, o depoimento - cuja dat...