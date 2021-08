Economia Vagas para estagiário e aprendiz crescem 20% este ano em Goiás Retomada econômica e maior fiscalização sobre cotas levam empresas a ampliar oportunidades para jovens; muitos conseguem assim entrar no mercado

O estágio e a aprendizagem se tornam portas de entrada largas para o mercado de trabalho. Com o avanço da vacinação, a retomada da economia e o aumento da fiscalização sobre o cumprimento de cotas, no primeiro semestre deste ano, as empresas goianas aumentaram em quase 20% o número de vagas disponíveis pelo Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), na comparação com o...