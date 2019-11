Economia Vagas de estágio tendem a crescer no País e em Goiás Ciee aponta 80 mil novas oportunidades para estudantes no 1º trimestre de 2020

As vagas de estágio no País devem chegar a 80 mil no primeiro trimestre de 2020, um aumento de 6% na comparação com o mesmo período deste ano, aponta levantamento do Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee). Supervisora do Ciee Goiás, Paula Denise Neto avalia que esse aumento também ocorrerá no Estado. “Temos um crescimento animador principalmente entre empresas priv...