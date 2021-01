Economia Vacina também contra crise Retração e lenta retomada da atividade produtiva ocorrem sob o risco de restrições em nova onda de Covid-19; economistas analisam o cenário e apontam perspectivas para 2021

Estado de calamidade pública, suspensão e redução de jornada de trabalho e salário, auxílio emergencial, isolamento social. Medidas adotadas em 2020 para conter a propagação do novo coronavírus não foram previstas para 2021, quando se esperava manter a retomada das atividades iniciada no segundo semestre do ano passado, após meses de maior paralisação, iniciada em mar...