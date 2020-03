Economia "Vacina contra o coronavírus é avançarmos em reformas econômicas", diz secretário Titular de Política Econômica (SPE) do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, também descartou medida aos moldes da CPMF

O secretário de Política Econômica (SPE) do Ministério da Economia, Adolfo Sachsida, disse nesta segunda-feira (2) estar confiante em seu time, na liderança do presidente da República, Jair Bolsonaro, e do ministro da Economia, Paulo Guedes, quanto ao avanço da agenda reformista. Segundo ele, "a vacina contra o coronavírus é avançarmos em reformas econômicas. "O M...