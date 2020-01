Economia Usuários relatam problemas no WhatsApp neste domingo (19) Segundo o site Down Detector, conhecido por apontar falhas em redes sociais, as queixas teriam começado a surgir por volta das 7h40 (horário de Brasília)

Usuários do WhatsApp relataram na manhã deste domingo, 19, falhas no funcionamento do aplicativo em diversos países do mundo. Entre os problemas estão falha no envio de imagens e vídeos e dificuldade na troca de mensagens via áudio. Também há queixas de dificuldade em conexão. Segundo o site Down Detector, conhecido por apontar falhas em redes sociais, as queixa...