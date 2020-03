Economia Uso de resíduos de produções do campo tem potencial para iluminar Goiás Produtor rural pode gerar energia para se tornar autossuficiente e ter 35% a mais do necessário para atender consumo registrado pelas distribuidoras em 2019 no Estado

Produtores rurais sofrem há anos com quedas de energia, mas estudo mostra que a partir dos resíduos das próprias produções poderiam iluminar Goiás. O cocô das vacas, galinhas e porcos concentra grande potencial de gerar energia. Juntamente com restos da agricultura, se fossem aproveitados, o campo seria mais do que autossuficiente. Produziria até 35% a mais do que o n...