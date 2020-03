Usinas de açúcar e álcool em Goiás fornecerão 100 mil litros de álcool líquido 70 para ajudar o governo estadual e as prefeituras nas ações de combate ao coronavírus, atendendo uma solicitação do governador Ronaldo Caiado. Algumas indústrias já estão fornecendo o produto para hospitais, asilos, instituições socioeducativas e outras entidades nos municípios onde estão instaladas.

O presidente do Sindicato da Indústria de Fabricação de Etanol do Estado (Sifaeg), André Rocha, explica que houve um apelo do governador para que as empresas pudessem produzir o álcool 70 para contribuir com as ações de combate à pandemia. “As unidades já estão se programando para atender este pedido”, ressaltou André. Segundo ele, atualmente há uma tentativa de derrubar a portaria da Anvisa que proíbe a venda do álcool líquido acima de 54 GL no varejo.

O empresário Otávio Lage de Siqueira Filho, do Grupo Jalles Machado, informa que as usinas já conseguiram garantir a produção de 80 mil litros, faltando apenas 20 mil litros. Segundo ele, sua indústria, que também produz álcool em gel, está trabalhando em três turnos e quase dobrou a produção, que está em 1.600 caixas de 12 fracos com 500 gramas por dia. Porém, a usina não consegue produzir mais porque o álcool em gel depende de uma matéria-prima importada: o carbopol, que atualmente é muito demandado no mundo. Otávio Lage garante que a indústria não elevou o preço do produto: R$ 4 o frasco, não havendo razão para o alto valor cobrado no mercado hoje.