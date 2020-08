Economia Universalização está em 65%, diz ministério

Além do Plano Emergencial, que terminou em agosto, a Enel Distribuição Goiás também tem metas a cumprir no Termo de Compromisso assinado com União e o governo estadual. Nesse caso, o prazo para atingir as metas vai até 2022. Entre elas, está a regularização das ligações rurais atrasadas, já que energia já deveria ter sido universalizada em 2019. Sobre isso, o Ministério ...