Economia União paga em agosto mais de R$ 200 milhões em dívidas atrasadas de Goiás, Estado mais beneficiado No último mês, o Tesouro Nacional pagou um total de R$ 633,71 milhões com inadimplência de governos

Em agosto, o Tesouro Nacional pagou R$ 233,94 milhões em dívidas atrasadas do governo de Goiás, o Estado mais beneficiado pela medida. No mês, a União arcou com R$ 633,71 milhões em inadimplências. O pagamento também foi realizado para débitos de Minas Gerais (R$ 198, 69 milhões), Rio de Janeiro (R$ 190,79 milhões) e Rio Grande do Norte (R$ 10,29 milhões), como c...