Economia União honrou mais de R$6 milhões em dívidas de GO, MG, RJ e RN em agosto Nos primeiros oito meses de 2019, o governo federal precisou desembolsar R$ 5,252 bilhões para garantir o pagamento de dívidas garantidas pela União desses quatro Estados

A União bancou R$ 633,71 milhões em dívidas de governos estaduais em agosto, de acordo com dados divulgados nesta segunda-feira, 16, pelo Tesouro Nacional. O valor se refere a R$ 233,94 milhões em dívidas de Goiás, R$ 198,69 milhões em débitos não pagos por Minas Gerais, R$ 190,79 milhões em pagamentos não realizados do governo do Rio de Janeiro e ainda R$ 10,29 milhões p...