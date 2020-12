Economia União Europeia aprova fusão entre Fiat e Peugeot Stellantis será 4º maior grupo automobilístico do mundo em volume e 3º em faturamento

A União Europeia autorizou nessa segunda-feira (21) a fusão das montadoras PSA (Peugeot Société Anonyme) e FCA (Fiat-Chrysler Automobiles). Juntas, elas formarão o Stellantis, o 4º maior grupo automobilístico do mundo em volume e o 3º em faturamento. O negócio, de US$ 38 bilhões (cerca de R$ 195 bilhões), foi anunciado no fim de 2019 e deve ser concluído no pri...