Economia União bancou R$ 691,41 mi em dívidas de Goiás até novembro Estado aparece em 3º lugar em dívidas de governos, atrás do Rio e de Minas Gerais; liminar que suspende pagamentos vence no dia 6 de janeiro

A União bancou R$ 830,26 milhões em dívidas de governos estaduais e municipais em novembro, de acordo com dados divulgados ontem pelo Tesouro Nacional. O valor se refere a R$ 670,32 milhões em dívidas do Estado do Rio de Janeiro, R$ 82,24 milhões em débitos não pagos por Goiás, R$ 46,56 milhões em pagamentos não realizados do governo de Minas Gerais, R$ 18,75 milhões ...