Economia Uma companhia aérea quebra a cada dois anos no Brasil Avianca será 11ª empresa do setor a encerrar as operações desde 2001 no País; outras 9 endividadas deixaram de voar no mundo neste ano

Um leilão marcado para ocorrer na terça-feira ( 7), em um edifício próximo à Avenida Paulista, em São Paulo, colocará fim a mais uma companhia aérea brasileira. A Avianca Brasil será a 11ª empresa do setor a encerrar as operações desde 2001 no País, que tem taxa de mortalidade de uma empresa a cada dois anos.Os casos de falência ou de recuperação judicial na aviação...