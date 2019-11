Economia Uber leva multa de US$ 650 mi por questão trabalhista nos EUA As autoridades afirmam que os motoristas do aplicativo são funcionários, não parceiros, e por esse motivo a empresa deve efetuar pagamentos em impostos de seguro-desemprego e invalidez relativos aos últimos quatro anos

O departamento de trabalho do Estado de Nova Jersey solicitou que o aplicativo de transporte Uber pague US$ 650 milhões em impostos de seguro-desemprego e invalidez relativos aos últimos quatro anos. As autoridades afirmam que os motoristas do aplicativo são funcionários, não parceiros, e por esse motivo a empresa deve esses pagamentos. A informação é da agência d...