Economia Uber lança patinetes elétricos no Brasil O desbloqueio do patinete será gratuito, e o usuário pagará R$ 0,90 por minuto de uso

A partir desta segunda-feira, 2, os patinetes elétricos do Uber estarão disponíveis em São Paulo. Depois de lançar o serviço em dezembro em Santos, no litoral paulista, a empresa expande a operação para a capital inicialmente nos bairros Vila Olímpia, Moema, Itaim Bibi, Vila Nova Conceição e Jardim Luzitânia. Para usar um patinete do Uber, basta ...