Economia Uber compra startup de entrega de bebidas alcoólicas por US$ 1,1 bilhão Empresa passou a investir cada vez mais na diversificação dos seus serviços durante a pandemia de Covid-19

A Uber Technologies Inc. anunciou nesta terça-feira (2) que está comprando a startup Drizly por US$ 1,1 bilhão, que devem ser pagos 90% em ações do grupo Uber e 10% em dinheiro. A Drizly é um serviço de entrega de bebidas alcoólicas que atende, atualmente, 1.400 cidades dos Estados Unidos e um município canadense. Segundo o comunicado conjunto das empresa...