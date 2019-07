Economia Twitter apresenta instabilidade nesta quinta-feira (11) e internautas ficam sem ter onde reclamar Site ficou sem funcionamento por volta das 16h, tanto na versão desktop quanto nos aplicativos para iOS e Android

O Twitter apresenta instabilidade na tarde desta quinta, 11. Por volta das 15h50, as versões desktop e app para iOS e Android deixaram de exibir novos tuítes. Na versão desktop, aparecia uma mensagem de erro técnico, enquanto as versões móveis apenas diziam que não podiam exibir novos tuítes. O serviço também estava fora do ar em plataformas que utilizam o site, como o...