Economia Turistas estão mais atentos aos protocolos, dizem agências Para tentar evitar a surpresa de decretos de distanciamento, estão preferindo fazer reservas de última hora, o que implica em valores mais altos

O turista que procura reservas em hotéis ou pacotes de viagem para dentro ou fora do Estado para as férias de julho não é mais o mesmo das férias de janeiro. Agências de viagem e a rede hoteleira perceberam uma mudança no comportamento dos clientes: depois da segunda onda da Covid-19, estão mais atentos aos protocolos de segurança para evitar riscos de contaminação. E para t...