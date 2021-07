Economia Turismo impulsiona novos projetos

O potencial turístico do Lago Corumbá IV vem sendo reconhecido por grupos de empreendedores do mercado imobiliário que enxergaram nele uma oportunidade para oferecer opções de moradia com turismo e lazer. Para o presidente da Agência Estadual de Turismo (Goiás Turismo), Fabrício Amaral, o potencial dos grandes lagos goianos já era uma realidade que precisava ser mais explor...