Economia Turismo deve demorar mais

A retomada da atividade econômica deve ser ainda mais difícil para os municípios com economia altamente dependente do turismo, como Rio Quente, em Goiás, um dos últimos no ranking de capacidade de recuperação da Mapfry. João Caetano lembra que cidades assim têm quase 100% de sua economia ligada ao turismo, um dos primeiros setores a parar totalmente e um dos últimos que d...