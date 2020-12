Economia Turismo acelera recuperação após longo período de isolamento social Procura por reservas de hotéis, passagens aéreas e pacotes de viagem cresce a cada mês e surpreende as empresas do setor, que não esperavam por esta velocidade de retomada

Depois de longo isolamento social para conter a pandemia do coronavírus, o goiano agora quer viajar. A crescente procura por reservas de hotéis, passagens aéreas e pacotes turísticos tem surpreendido empresários do turismo. Esta retomada já se reflete num crescimento da arrecadação de ICMS pelas Atividades Características do Turismo (ACT), segundo dados da Secretaria d...