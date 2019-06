Economia “Tudo é levado em conta. Histórico é fundamental”, explica analista

O analista de marketing da FinanZero, José Daniel, explica que apesar de existir um perfil com maior índice de aprovação, muitas variáveis são levadas em conta na hora de um empréstimo ser aprovado. “Não tem como ter uma certeza. Depende muito do motivo, por exemplo, para que se pede o dinheiro”, disse.Outro ponto levantado por José Daniel é a questão do valor. “Às v...