Economia Trump diz que vai retomar tarifas sobre aço e alumínio do Brasil e Argentina No Twitter, presidente dos EUA disse que países têm desvalorizado as próprias moedas

Em uma publicação no Twitter, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que Brasil e Argentina têm desvalorizado as próprias moedas e, por conta disso, anunciou que vai retomar tarifas sobre aço e alumínio provenientes dos dois países da América do Sul. "A desvalorização não é boa para os nossos fazendeiros", disse o chefe da Casa Branca, acrescentando que o ...