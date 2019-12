Economia Trump desiste de sobretaxa, diz Bolsonaro

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que o governo dos Estados Unidos desistiu de sobretaxar o aço e o alumínio produzidos por empresas brasileiras. Segundo Bolsonaro, ele e o presidente Donald Trump trataram do assunto, ontem, por telefone.Bolsonaro deu as informações durante uma transmissão ao vivo em uma rede social acompanhado do ministro das Relações Exteriores, ...