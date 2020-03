Economia Triunfo Concebra abre vagas de emprego em Anápolis, Goianápolis e Morrinhos As oportunidades são nas áreas de operação e conservação

No meio da pandemia do novo coronavírus, uma boa notícia para quem está procurando emprego em Goiás. A Triunfo Concebra está com processo de seleção aberto para preenchimento de vagas em Anápolis, Goianápolis e Morrinhos. As oportunidades são nas áreas de operação e conservação. Os interessados devem encaminhar os currículos até sexta-feira (3) pelo e-mail: seleca...