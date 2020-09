Economia Trindade sente desaceleração Empresários vivenciam dificuldades devido à pandemia sem saber quando devotos do Divino Pai Eterno voltarão ao Santuário Basílica; escândalo com padre também impacta o movimento na cidade

A cidade de Trindade, diferente de outros destinos turísticos de Goiás, ainda não viu o retorno dos visitantes. Pousadas e hotéis relatam que desde as primeiras medidas para enfrentar a pandemia do novo coronavírus, em março deste ano, o movimento está próximo a zero. Em alguns finais de semana, a ocupação chega a atingir 10%. O que traz consequências para várias ati...